AB'den Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına tepki
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının bölgede gerilim riskini artırdığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının bölgede gerilim riskini artırdığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.
Wigand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Kuzey Kore'nin gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Wigand, Pyongyang'ın diyaloğa dönmesi gerektiğini kaydetti.
Wigand, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının bölgede gerilim riskini artırdığı ve BMGK kararlarını ihlal ettiği uyarısında bulundu.
Kuzey Kore, topçu sistemleri ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı gerçek mühimmatlı atış tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu.