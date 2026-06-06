Haberler

AB'den İsrail ve Lübnan'a "ateşkese uyma" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının kalıcı barış için fırsat olduğunu belirterek taraflara anlaşma hükümlerine tam uyma çağrısı yaptı. AB, Hizbullah'ın ek şartlarını reddederken, Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesini ve İsrail'in Lübnan'dan ayrılmasını talep etti.

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, taraflara "anlaşma hükümlerine tam olarak uyma" çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın doğrudan müzakereleri yapıcı bir anlayışla sürdürmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm taraflardan ateşkes anlaşmasının şartlarına eksiksiz riayet etmeleri istenirken, Hizbullah'ın anlaşmaya ilave şartlar getirme girişimlerinin reddedildiği ifade edildi.

Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi, İsrail'in de Lübnan topraklarından ayrılması talep edildi.

Açıklamada, Birliğin, Lübnan hükümetine desteğini sürdüreceği ve İsrail ile Lübnan arasında varılacak herhangi bir anlaşmanın uygulanmasına katkı sunmaya hazır olduğu kaydedilerek, her iki ülke halkının da yeniden çatışma tehdidi olmadan barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, devam eden gerilim ve hava saldırılarının, Lübnan halkına ağır insani ve sosyoekonomik maliyet yüklediği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) destek yinelenen açıklamada, 4 Haziran'daki saldırılarda, bir UNIFIL askerinin daha hayatını kaybetmesi kınandı.

Açıklamada, barış gücü personelinin öldürülmesinin, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve sorumluların hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı

Komşuda 102 yıllık hasreti bitiren validen Türkiye'ye övgü dolu sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Bolu'da babasını tabancayla yaralayan kişi aynı silahla yaşamına son verdi

Önce babasını yaraladı, sonra kafasına sıktı

Denizli'de duvara çarpan otomobildeki yaşlı çift öldü

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıkamadılar
Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup

Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Gönül Dağı' sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı

Genç şarkıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin