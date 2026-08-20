AB'den İran gerilimi konusunda "itidal ve diplomasi" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın çatışmaların tırmanması halinde Avrupa'daki ABD askeri hedeflerini vurmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından tüm taraflara itidal ve diplomatik çabaların yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, Komisyonun günlük basın toplantısında İran'a ilişkin soruları yanıtladı.

The Financial Times gazetesinin İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı tırmandırması halinde Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırı seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberinin hatırlatılması üzerine Hipper'a, AB'nin söz konusu tehdidi inandırıcı bulup bulmadığı ve İran'ın Avrupa içinde tehdit oluşturabileceğine ilişkin herhangi bir kanıt görüp görmediği soruldu.

Hipper, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İran tarafıyla daha önce temas halinde olduğunu belirterek konuya ilişkin paylaşabileceği yeni bilgi bulunmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların sertleştirilmesine ilişkin son açıklamaları ve diğer ülkelerden İran'ın ekonomik faaliyetlerini engelleme konusunda destek beklentisinin sorulması üzerine de Hipper, bu konuda spekülasyon yapmayacaklarını belirtti.

Hipper, "Biz kendi tarafımızdan tüm taraflara itidal ve diplomatik çabaların yeniden başlatılması çağrısında bulunmak istiyoruz." dedi.

AB açısından sorunlara kalıcı çözümün yalnızca diplomasi yoluyla sağlanabileceğini vurgulayan Hipper, bölge ülkelerinin arabuluculuk çabalarını da takdir ettiklerini ifade etti.

Söz konusu haber üzerine dün NATO da İran'dan gelebilecek tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu belirterek, İttifak'ın tüm müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA