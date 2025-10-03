AB'den Dron Tehdidine Karşı 'Dron Duvarı' Önerisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Belçika'da dün gece askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen dron faaliyetinin bir kez daha tüm AB'nin risk altında olduğunu gösterdiğini söyledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üye ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Regnier, aynı zamanda yetkililerle de irtibat kurduklarını söyledi.

Regnier, olaylara ilişkin araştırmalar ve tehdidin nereden geldiğini tespit etme görevinin üye ülkelere ait olduğunu anımsattı.

Belçika'da askeri eğitim kampı üzerinde dün gece tespit edilen dron faaliyetinin "bir kez daha tüm AB'nin risk altında olduğunu gösterdiğini" ifade eden Regnier, bu nedenle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in tüm AB'yi koruyacak "dron duvarı" önerisinin önem taşıdığını vurguladı.

Regnier, "360 derece" bir tutum takınılmasının önemine işaret ederek, dün tespit edilen dron faaliyetinin aynı zamanda Almanya'yı da etkilediğini, bu durumun da risk altında olan ülkelerin sadece "cephe hattındaki ülkeler" olmadığını gösterdiğini ifade etti.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho ise "dron duvarının" öncelikli olarak doğu kanadına yönelik olacağını kaydetti.

İlk etapta daha fazla tehdide maruz kalan ülkelere öncelik verileceğini dile getiren Pinho, genel vizyonun ise daha geniş olduğunu, tüm kıtayı kapsamayı hedeflendiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalı liderlerin dron faaliyetleriyle ilgili iddiaları reddettiği konuşmasını dinleyip dinlemediklerine ilişkin bir soruya cevaben ise Pinho, "Söz konusu başkanın her konuşmasını dinlemiyoruz." dedi.

Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği, Savunma Bakanlığının olayı araştırdığı bildirilmişti.

Nereden geldiği veya kim tarafından kullanıldığı henüz bilinmeyen dronların, buradan Almanya'ya yöneldiği aktarılmıştı.

Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarının geçen ay Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesinin ardından Avrupa'da ülkeler alarma geçmişti.