AB'den Din Özgürlüğü İhlaline Küresel Çağrı

Avrupa Birliği (AB), dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sinin düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğünün ciddi biçimde ihlal edildiği ülkelerde yaşadığına dikkati çekerek, devletlere "din veya inanç temelindeki ayrımcılık ve şiddetle mücadele etme" çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına "Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemleri Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü" dolayısıyla İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Çince yayımlanan yazılı açıklamada, düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğünün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde güvence altına alınan temel haklardan olduğu hatırlatıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sinin bu hakkın ciddi biçimde ihlal edildiği ülkelerde yaşadığı belirtilen açıklamada, milyonlarca kişinin sahip olduğu ya da kendisine atfedilen din veya inanç nedeniyle ya da herhangi bir dine veya inanca sahip olmadığı için her gün hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, nefret, düşmanlık ve şiddete maruz kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, çok sayıda kişinin bu nedenlerle hayatını kaybettiğine işaret edildi.

AB içinde antisemitizm ve Müslüman karşıtlığıyla mücadeleye yönelik özel girişimlerin hayata geçirildiği, Hristiyanlara ve diğer dini toplulukların mensuplarına yönelik ayrımcılık ve şiddete de karşı çıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun bu yıl üçüncü ülkelerle temas kurmak ve din veya inanç temelindeki ayrımcılık ve zulüm konusunda küresel farkındalığı artırmak amacıyla Din veya İnanç Özgürlüğünün Teşviki Özel Temsilcisi atadığı anımsatıldı.

Tüm devletlere, din veya inanç temelindeki ayrımcılık ve şiddete karşı harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, ayrımcılık ve şiddet sürdüğü müddetçe tüm din ve inançlara mensup kişiler için özgürlük, saygı, hoşgörü ve barışın istisna değil norm olduğu bir dünya için çalışmaya devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA