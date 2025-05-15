AB'den Arnavutluk'un Üyelik Sürecine Destek

AB'den Arnavutluk'un Üyelik Sürecine Destek
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Arnavutluk'un AB üyelik sürecinin önemli bir örnek olduğunu belirterek, genişlemenin büyük bir jeopolitik yatırım olduğunu vurguladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, müzakerelerin 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB üyelik sürecindeki Arnavutluk'un Birliğin genişleme isteğinin somut örneği olduğunu söyledi.

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan Costa, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'nın ardından, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Costa, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı Balkan ülkelerine genişlemeyi, AB'nin yaptığı en büyük jeopolitik yatırım olarak nitelendiren Costa, "Arnavutluk, AB üyeliği yolunda doğru yolda ilerlemesiyle AB'nin genişleme sürecinin somut örneğidir." diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Rama da ülkesinin AB üyelik sürecine değinerek, önümüzdeki günlerde yeni fasılların açılacağını duyurdu.

Rama, "Avrupa Komisyonu ile ortaklaşa hazırlanan ve üye ülkelerin de desteğini alan plana göre, müzakerelerimizin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor." dedi.

Temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de görüşen Costa, yarın, AB ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesine katılacak.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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