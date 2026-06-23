AB, Afganistan'la geri dönüşler konusundaki teknik toplantının tarihini güvenlik nedeniyle paylaşmadı

Avrupa Birliği (AB), Afganistan heyetiyle AB'de kalma hakkı bulunmayan ve güvenlik riski taşıyan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin düzenlenecek teknik toplantının tarihini güvenlik nedeniyle paylaşmayacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, Brüksel'de Afganistan yönetiminin "insan hakları ihlalleri" gündeme getirilerek eleştirilen heyet ziyaretine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu tür teknik toplantılar düzenlenmeden önce ayrıntıları paylaşmayacağını belirten Lammert, "Bunun güvenlik gerekçeleriyle de ilgisi var ve genellikle bu tür teknik düzeydeki toplantılar gerçekleştikten sonra bilgi paylaşabiliyoruz." diye konuştu.

Lammert, Afganistan'la geri dönüşlerle ilgili temasların bir süredir devam ettiğini aktararak, ilk toplantının ocak ayında Afganistan'da yapıldığını, bunun ardından Komisyonun Brüksel'de de bir toplantı için hazırlık yapmaya başladığını anımsattı.

Bu teknik düzeydeki temasların 20 üye ülkenin bir mektupla başlattığı girişime yanıt olarak yürütüldüğünü söyleyen Lammert, "Bu 20 üye devlet, geri dönüşler konusunda teknik temasların Komisyon tarafından koordine edilmesini istedi. Bu üye devletlerin odağı, ciddi suç işlemiş ya da güvenlik tehdidi oluşturan kişilerin geri gönderilmesi. Dolayısıyla Komisyon, bu 20 üye devletin girişimini takip ediyor ve bununla kapsamlı ve koordineli bir yaklaşım izliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geri dönüş işlemleri üye devletlerin yetkisinde"

Lammert, fiili geri dönüş işlemlerinin üye devletlerin yetkisinde olduğuna işaret ederek, "Üye devlet makamları her vakayı tek tek inceler, bunu yapmak zorundalar. Bu aynı zamanda AB hukukunun da gereğidir. Bireysel inceleme yapılır ve ardından geri gönderme konusunda karar verilir. Bir kişinin geri gönderilip gönderilmeyeceğine ya da nereye gönderileceğine Komisyon veya AB karar vermez. Bu, üye devletlerin yetkisindedir. Komisyonun yapabileceği şey yardım etmek ve koordinasyon sağlamaktır, bizim yaptığımız da budur." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de planlanan toplantının üye devletlerin teknik düzeyde temas kurmaları için de bir fırsat teşkil edeceğini kaydeden Lammert, teknik düzeydeki temasların hiçbir şekilde tanıma anlamına gelmediğinin altını çizdi.

AB Komisyonuna ev sahipliği yapan Belçika ise Afganistan heyetine dün öğleden sonra vize verdiğini, vizenin sadece 1 gün ve sadece Belçika için geçerli olacağını duyurmuştu.