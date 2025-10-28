Haberler

AB, Darfur'daki Artan Şiddetten Endişeli

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Sudan'ın Darfur bölgesinde yükselen şiddet olayları nedeniyle ciddi endişelerini dile getirerek, tüm taraflara insani yardım erişimini sağlama çağrısında bulundu. Durumun ciddiyeti uluslararası hukuk ihlalleri ile de gündeme geldi.

Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın Darfur bölgesinde artan şiddet olaylarından ciddi endişe duyduklarını belirtti.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Darfur bölgesinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatmasının ardından gıda, su ve bakım malzemelerine ulaşım konusunda sorunların bulunduğuna işaret eden el Anouni, bu durumun yüz binlerce sivili etkilediğini vurguladı.

El Anouni, durumun çok kötü olduğunu ve AB'nin artan şiddetten ciddi endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara Birleşmiş Milletler (BM) kararı uyarınca anlaşma sağlama ve insani yardım erişimine engeli kaldırma çağrısında bulundu.

AB'nin ortaklarıyla birlikte durumu yakından takip ettiğini aktaran el Anouni, "Tüm uluslararası insancıl hukuk ihlalleri kayda alınmalı ve sorumlular hesap vermelidir." dedi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, 26 Ekim'de, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etmişti. Ordudan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
