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AA'ya konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek.

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AA'ya konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek.

AA'ya konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek. Arkasındayım"

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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