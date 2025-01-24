AA'ya konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek.
AA'ya konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek.
AA'ya konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek. Arkasındayım"
Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel