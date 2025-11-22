AA+ Tech Kariyer Programı Genç Yeteneklere Kapı Açıyor

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, yeni mezun gençlerin farklı alanlarda kariyer yapması ve alanında uzman kişilerle tanışması amacıyla her yıl gerçekleştirilen "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı" kapsamında, AA Teknoloji bünyesinde istihdam hedefiyle oluşturulan AA+ Tech Kariyer Programı İstanbul'da yapıldı.

Anadolu Ajansının birikim ve deneyimini daha ileri taşıyarak Türkiye'nin teknoloji alanındaki yükselişine katkı sağlamak amacıyla AA Teknoloji tarafından gerçekleştirilen AA+ Tech Kariyer Programı'nın Hackathon ve Simülasyonlar aşaması, 70 adayın katılımıyla ajansın Ümraniye'deki uluslararası haber merkezinde düzenlendi.

Genç yeteneklere eşsiz bir kariyer ve gelişim fırsatı sunan programın panel bölümü, AA Teknoloji bünyesindeki birimlerin sunumlarıyla başladı.

AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, "Geleceğin İş Dünyasında Yetenek ve Teknoloji" başlıklı sunumunda, programa katılan gençlerin aslında birer kariyer yolculuğuna çıktığını, programın tamamlanmasının ardından gençlerin bir kısmıyla çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Gençlere, AA Teknoloji'nin organizasyon şekli, motivasyonu ve vizyonu hakkında bilgiler veren Çebişli, Teknoloji Koordinatörlüğü altında 6 müdürlük olduğunu ifade etti.

Çebişli, sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetleri içinde olduklarını dile getirerek, "AR-GE faaliyetlerimizde niş ürünler geliştirmeye, sektöre de katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. AR-GE Müdürlüğümüzün yanına bir de 'yapay zeka' birimini ekledik. Günümüzde dijital dönüşümün gücünü kullanabilmek için yapay zekaya çok fazla ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

AA Teknoloji şirketinin kamu kurumları, savunma sanayi ve finans şirketlerine de hizmet ürettiğini belirten Çebişli, "Dijital arşiv sistemi gibi kendi geliştirdiğimiz ürünler var, birçok kuruma pazarlıyoruz. Birden fazla siber güvenlik ürünü geliştiriyoruz, buradaki ürünleri hem Anadolu Ajansına hem de sektörde çeşitli müşterilere kazandırıyoruz. Siber istihbarat, eğitim, danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerin dışında dünyada ya da ülkemizde kullanılan yerli veya global şirketlerinin partneriyiz." açıklamalarında bulundu.

Çebişli, AA Teknoloji bünyesinde çalışan herkesin ufkunun geniş olmasına önem verdiklerinin altını çizerek "Tek odağımız medya teknolojilerinde üretim yapmak değil, teknolojinin her alanında üretim yapmaktır. Dron da üretiyoruz, siber güvenlik ürünü de üretiyoruz." dedi.

Gençlere yatırım yapmayı tercih etmenin faydalarını uzun yıllardır gördüklerini belirten Çebişli, "Evet, teknoloji dünyasında iş yapıyoruz ama insan odaklı iş yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle teknolojiye değil, insana yatırım yapmak istiyoruz. İyi ve gelişen insanlarla iyi teknolojiler üretebildiğimizi defalarca ispatladık. Ekibimizin çok büyük bir kısmı sizler gibi okuldan yeni mezun olmuş, bir şekilde bir araya geldiğimiz, işe başlayıp uzun yıllar bizle çalışmaya devam eden arkadaşlardan oluşuyor. Sizlerle de benzer ölçüde uzun yıllar güzel işlere imza atıp birlikte birçok şeyi başaracağımıza canıgönülden inanıyorum." sözleriyle sunumunu tamamladı.

Programda Yazılım Geliştirme Müdürü Murathan Ok, "AA Teknoloji'nin Ürün Geliştirme Süreçleri", Siber Güvenlik Müdürü Cemil Çiftaslan "Siber Tehdit Analizi ve Savunma Stratejileri", AR-GE ve Yapay Zeka Müdürü Özgür Demir "İnovasyon ve AR-GE Kültürü", Teknik Destek Global Müdür Yardımcısı Haydar Tarık Kırbaş "Kullanıcı Deneyimi ve Teknik Destek", Sistem Müdürü Harun Reşit Eğerci "Kesintisiz ve Ölçeklendirilebilir Sistemler Tasarlamak", İş Uygulamaları Ürün Müdür Yardımcısı Çağrı Uludağ ise "Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi: Teknolojik Perspektif" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Panelin ardından programın hackathon aşamasına geçildi. Bu aşamada adaylar, 10 gruba ayrıldı ve her grubun, verilen konuda çalışma yapmaları istendi.

Adaylar, kendilerine verilen 110 dakikalık sürede, cep telefonu kullanmadan, ekip olarak birer çalışma ortaya koydu ve projelerini sundu.

Adayların çalışmaları, yöneticiler tarafından adım adım takip edilerek değerlendirildi.

Programın son aşamasında ise muhabir Büşranur Begçecanlı ile Siber Güvenlik Uzmanı Kadir Duran, adaylara yapay zeka ve siber güvenlik alanında birer sunum yaptı.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Emre Çebişli, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan adayların mülakatlarının 26 Kasım-12 Aralık arasında yapılacağını, görüşmeleri olumlu sonuçlanan adayların ise 5 Ocak itibarıyla AA Teknoloji ailesine katılacaklarını duyurdu.