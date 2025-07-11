AA Muhabirleri Ahmet Serdar Eser ve Zehra Tekeci Evlendi

AA Muhabirleri Ahmet Serdar Eser ve Zehra Tekeci Evlendi
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Anadolu Ajansı'ndan Ahmet Serdar Eser ve Zehra Tekeci, Antalya'da düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğün merasime aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ahmet Serdar Eser ve Zehra Tekeci evlendi.

AA Fotoğraf Haberleri Müdürlüğü foto muhabirlerinden Ahmet Serdar Eser ile Antalya Bölge Müdürlüğü muhabiri Zehra Tekeci, Altınsaray Kır Düğün Bahçesi'nde düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğün merasimine çiftin aileleri, yakınları, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
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