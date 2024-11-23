AA Muhabiri Büşranur Koca ve Doğukan Keskinkılıç Evleniyor
Anadolu Ajansı diplomasi muhabiri Büşranur Koca, AA foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç ile İstanbul'da düzenlenen bir törenle evlendi. Düğüne, çiftin çalışma arkadaşları ve birçok davetli katıldı.
Anadolu Ajansı (AA) diplomasi muhabiri Büşranur Koca, hayatını AA foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç ile birleştirdi.
Ankara'da gerçekleştirilen düğünde çiftin nikah şahitliklerini yakınları yaptı.
Düğüne çiftin çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.