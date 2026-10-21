AA foto muhabiri Şebnem Coşkun, Stenin yarışmasında jüri özel ödülünü aldı

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Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun, 12. Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Moskova Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törene, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve sanatseverler katıldı.

Uluslararası jüri, yarışmanın Grand Prix ödülünü, "Lübnan, 2024-2025: Hava Saldırıları Arasında Yaşam" adlı fotoğraf serisiyle Lübnanlı fotoğrafçı Abdul Kader Al Bay'a verdi.

Al Bay'ın "Haber. Fotoğraf Serisi" kategorisinde yarışan çalışmasında, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının ardından yaşananlar ve arama kurtarma çalışmaları yer aldı.

Bu yıl 34 yaşın üzerindeki fotoğrafçılar için oluşturulan "Yaşam Enerjisi" özel kategorisinde ise AA foto muhabiri Şebnem Coşkun, "B Planı Yok-Bizim Gezegenimiz" adlı fotoğraf serisiyle yarışmanın "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

Coşkun'un yarışmaya sunduğu fotoğraf serisinde, Türkiye'nin Arktik ve Antarktika'ya düzenlediği bilimsel araştırma seferleri sırasında kendisinin tanıklık ettiği çevresel değişimler ile kutup canlılarının karşı karşıya olduğu tehditler yer aldı.

Foto muhabiri Coşkun, dünyanın farklı bölgelerinde su altı ve doğa fotoğrafçılığı alanında çalışmalar yürüten, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini objektifine yansıtıyor.

Ödül töreniyle yarışmada dereceye giren eserler, Moskova Müzesi'nde 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA