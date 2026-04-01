Başkentte milli takım coşkusu yaşandı
Ankara'da A Milli Futbol Takımı'nın Kosova karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyet, Kızılay Meydanı'nda büyük coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla galibiyeti sevinçle karşıladı.
Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.
Müsabakanın ardından Ankaralı vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nda toplanarak ellerinde Türk bayrakları ile galibiyeti kutladı.
Bazı vatandaşlar da araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur