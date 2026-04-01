A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması Bursa'da kutlandı -2 / Ek görüntü

A MİLLİ Futbol Takımı'nın Kosova karşısında aldığı galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması Bursa'da sevinçle kutlandı.

A Milli Futbol Takımı Kosova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 24 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Maçın ardından kentin birçok noktasında vatandaşlar tarafından kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamaların en yoğun olduğu adreslerden birisi ise Osmangazi ilçesi Fomara Meydanı oldu. Araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşların bir kısmı korna çalarak kutlamalara katılırken, bazı vatandaşlar ise ellerinde Türk bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu.

