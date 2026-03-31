A Milli Takımı 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'nda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılması için yeterli oldu.

Kaynak: ANKA
