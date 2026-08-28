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Milliler Polonya'ya 3-2 mağlup, son 16'da Azerbaycan rakibi

Milliler Polonya'ya 3-2 mağlup, son 16'da Azerbaycan rakibi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu dört galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak.

(İSTANBUL)- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu dört galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda Polonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, ilk seti 25-15 kazanırken ikinci seti 25-21, üçüncü seti ise 25-22 kaybetti. Dördüncü seti 25-16 kazanarak durumu 2-2'ye getiren milliler, karar setini 15-10 kaybederek karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Türkiye, dört galibiyet ve bir mağlubiyetle grubu ikinci sırada bitirdi. Beş maçını da kazanan Polonya ise A Grubu'nu zirvede tamamladı.

Milli takım, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA
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