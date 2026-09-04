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Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı

Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.

(ANKARA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.

Berlin'deki Max-Schmeling-Halle'de oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da hücumda etkili oldu. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk periyodu Belçika 26-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Belçika farkı bir ara 6 sayıya çıkardı. Ay-yıldızlılar, çeyreğin ilerleyen bölümünde rakibini yakalayarak üstünlüğü ele geçirdi. Türkiye, ilk yarıyı 45-44 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte ise Belçika oyuna ağırlığını koydu. Türkiye'nin hücumda zorlandığı bölümde pota altından etkili olan Belçika, farkı çift hanelere çıkardı. Meesseman'ın da etkili oyunuyla Belçika, son çeyreğe 71-54 üstün girdi.

Son periyotta Türkiye farkı azaltmaya çalışsa da Belçika üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 89-75 kazandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı böylece Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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