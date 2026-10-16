91 yaşında yaşamını yitiren Alpay Nazikoğlu Ankara'da defnedildi

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TÜRK pop müziğinin usta ismi Alpay Nazikoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

'Eylülde Gel', 'Fabrika Kızı', 'Gitme' ve 'Ayrılık Rüzgarı' adlı unutulmaz şarkılara imza atan Alpay Naziklioğlu, önceki gün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Nazikoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı. Alpay'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı