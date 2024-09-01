9 Yaşındaki Yusufhan Çakır Piyano Yarışmasında Birinci Oldu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Yusufhan Çakır (9), 6'ncı IPC Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu. Aynı zamanda bilgisayar oyunu yapımı, yazılım kodlamaları, çeşitli rubik küp oyunları ve gölgelendirmeli resim çalışmaları da yapan Çakır, Royal Akademi'nin sınavlarına girdi. Anne Gökçe Çakır (43), "8 aşamadan oluşan sınavların son aşamasındayız. 8'inci aşamayı da geçtikten sonra dünyada 60 ülkede geçerli lise diplomasına sahip olacak" dedi.

Henüz 5 yaşında piyano çalmaya başlayan Yusufhan Çakır, kısa sürede aldığı eğitimlerle birçok yarışmada dereceye yaptı. 8-9 Haziran'da girdiği 6'ncı IPC yarışmasında B kategorisinde birincilik elde eden Çakır, piyano dışında bilgisayar oyunu yapımı, yazılım programları ve çeşitli rubik küpleri ile de yakından ilgileniyor. Yusufhan'ın tarih öğretmeni babası Süleyman Çakır (46), oğlunun piyano dışında ilgi alanlarından bahsederek, "Piyano ile beraber Roblox Stüdyo'da oyun tasarlıyor. Delphi, Python gibi platformlarda yazılım yapıyor" diye konuştu.

'YUSUFHAN ÇOK YÖNLÜ BİR KİŞİLİĞE SAHİP'

Oğlunun piyano dersleri için yıllardır her hafta ilçe değiştirerek kursa geldiklerini belirten Süleyman Çakır, "Yusufhan'a piyano çalmak isteyip istemediğini sordum, istediğini söyleyerek piyanonun başına oturdu. O günden beri Yusufhan piyanoyla bu noktaya geldi. Ciddi bir yeteneğinin olduğunu fark ettiğimizde başlangıç olarak dijital programlardan yardım aldık. Telefondan kullandığımız program işimizi kolaylaştırdı. Pandemi dönemine denk geldiği için hiçbir hocaya ulaşamıyorduk. Bu programı kısa bir sürede bitirdi, sonrasında bir hoca arayışına başladık. Yusufhan'ın piyano yeteneğini ortaya çıkardık. Piyanoya 5 yaşında başladı, şu anda 9 yaşında. Çarşamba ilçesinde böyle bir olanak olmadığı için her hafta sonu yaklaşık 70 kilometre yol yaparak Samsun'a geliyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yusufhan çok yönlü bir kişiliğe sahip. Resim yapmayı çok seviyor. Gerçek boyutlu gölgelendirme yapıyor. Evde 2 bine yakın gölgelendirme kalemleri var. Yazılımla uğraşıyor ve şu anda Roblox Stüdyo'da oyun tasarlıyor. Projesi bitmek üzere. Proje bittikten sonra Kodland platform, Delphi, Python gibi programlarla yazılıma devam etmesi isteniyor. Bunun dışında rubik küpleri çok seviyor. Endüstriyel tasarım programlarında 3 boyutlu çizimler yaparak tasarımlarını 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alıyor" ifadelerini kullandı.

'DUYDUĞU PARÇALARI NOTASIZ BİR ŞEKİLDE PİYANO İLE ÇALABİLİYOR'

Yusufhan'ın girdiği sınav ile 60 ülkede geçerli lise diploması elde edebileceğini anlatan biyoloji öğretmeni anne Gökçe Çakır ise "Yusufhan absolut kulak, mutlak kulak dediğimiz özel bir yetenek. Duyduğu parçaları notasız bir şekilde piyano ile çalabiliyor. Bu özelliğini keşfettiğimizde birçok parçayı türküler dahil nota bakmaksızın çalabildi. Birçok ödül kazandı. En son 6'ncı IPC Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik aldı. Aynı zamanda İngiltere Kraliyet Ailesi Royal Akademi'nin sınavlarına giriyor. 8 aşamadan oluşan sınavların son aşamasındayız. 8'inci aşamayı da geçtikten sonra dünyada 60 ülkede geçerli lise diplomasına sahip olacak" diye konuştu.

'YAZILIM HAKKINDA DERSLER ALIP OYUNLAR YAPIYORUM'

Yaptığı çalışmalara ilişkin konuşan Yusufhan Çakır da "En son katıldığım uluslararası piyano yarışmasında birinci oldum ve dereceye girdim. Piyano dışında rubik küplerle ilgileniyorum. Rubik küp ile çalışmaya 3 çarpı 3 ile başladım ve 5 günde çözdüm. Sonra 4, 5 ve 6 çarpı 6'ya kadar çözdüm. Yeni küpleri de yapıyorum. Üçgen, piramit, megaminx, altıgen ve ayna küplerini de çözebiliyorum. Resim konusunda da iyiyim. Gölgelendirme, parlatma ve gerçekçilik detaylarını da yapabiliyorum. 3D yazıcımızda da kendi tasarımlarımı yapıyorum. Bazılarını okula veriyorum. Yazılım hakkında platformlardan ve Roblox Stüdyo üzerinden dersler alıp oyunlar yapıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Samsun,