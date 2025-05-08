9 Yaşındaki Mustafa Arda, İlk Kişisel Sergisini Açtı

Kara kalem, kuru boya ve pastel gibi çeşitli tekniklerle kısa sürede gerçekçi portreler çizen 9 yaşındaki Mustafa Arda Sapmaztürk, ilk kişisel sergisini açtı.

Resim serüvenine henüz 3 yaşındayken karalama ve çöp adam çizimleriyle başlayan, yeteneği giderek gelişen ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Arda, zamanla izlediği videolardaki sahneleri de resmetmeye başladı.

Kuru boya, pastel, kara kalem ve sulu boya gibi farklı tekniklerle resimler yapan Sapmaztürk, yaşından büyük yeteneğiyle sanat camiasının da dikkatini çekti.

Kısa sürede gerçekçi kara kalem portreler çizebilen minik ressam, geçen günlerde gelen bir teklif üzerine ilk kişisel sergisini de açtı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açtığı sergide, bir haftada hazırladığı 30'a yakın esere yer veren Mustafa Arda, AA muhabirine, resim sevgisini ve gelecek hayallerini anlattı.

"Resimlerim arttıkça mutlu oluyorum"

Sapmaztürk, başlangıçta kuru boya resimler yaptığını, bunu sulu boya ile pastel boya tekniklerinin izlediğini söyledi.

"Resim çizdiğimde mutlu oluyorum. Resimlerim arttıkça mutlu oluyorum. Amacım daha çok sergi açabilmek." diyen Sapmaztürk, çalışmalarından en çok Jack Sparrow karakterine ait portrelerini beğendiğini söyledi.

Yaptığı resimleri arkadaşlarına hediye etmeyi çok sevdiğini anlatan Sapmaztürk, gelecek hayalini "Büyüdüğümde kalp cerrahı, astronot, heykeltıraş ve ressam olmak istiyorum. Hepsini yapmayı düşünüyorum." sözleriyle dile getirdi.

Resim yapmak isteyen yaşıtlarına da önerilerde bulunan Sapmaztürk, "Resim çizerken isteyerek çizmeleri, bir de kolay resimlerle başlayarak zora doğru gitmeleri gerek." ifadesini kullandı.

Herkes ona "küçük ressam" diye sesleniyor

Mustafa Arda'nın annesi Dilek Sapmaztürk de oğlunun 2 yaşında televizyondan duyduğu marşları ezberlediğini, yaşının üzerindeki yapbozları tamamlayabildiğini, birlikte resim çizmeye başladıklarında da bu alanda yetenekli olduğunu fark ettiklerini anlattı.

Mustafa Arda'nın resim yeteneğini kendi kendine geliştirdiğini dile getiren Sapmaztürk, oğlunun kişisel resim sergisi açmasından büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Öğretmenleri ve arkadaşlarının Mustafa Arda'ya "küçük ressam" diye hitap ettiğini belirten Sapmaztürk, oğlunun her gün mutlaka bir resim yaptığını söyledi.

Sergilenen resimler bir haftada tamamlandı

Mustafa Arda'nın yaptığı çoğu resmi arkadaşlarına hediye ettiğini, bu nedenle sergiye de hazırlıksız yakalandığını anlatan Sapmaztürk, "Biz 'Sergiden sonra hediye et' desek de o resimleri arkadaşlarına veriyordu. Sergi süreci hızlı ilerledi, bir haftalık hazırlıkla 20-30 kadar kara kalem çalışması yaptı." dedi.

Ailesi olarak Mustafa Arda'ya sadece rehber olabileceklerini ifade eden Sapmaztürk, "İlerideki seçim ona ait. Aynı zamanda 'Ameliyat yapan doktor olmak istiyorum.' da diyor. Tabii süreç ne gösterir bilemiyoruz. Ama resimle, sanatla iç içe olması, kendini ifade etmesi bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.