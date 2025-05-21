9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 'Cazın Renkleri' Temasıyla Başlıyor

9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 'Cazın Renkleri' Temasıyla Başlıyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 2-14 Haziran tarihleri arasında Bodrum'un çeşitli mekanlarında gerçekleştirilecek. Festival, caz müziğinin çeşitli türlerini sanatseverlerle buluşturacak ve zengin bir program sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 2-14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Cazın Renkleri" temasıyla gerçekleştirilecek festival, Bodrum'un farklı noktalarında 13 gün boyunca caz müziğinin çeşitli türlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Program, şiirlerden bestelenen eserlerin seslendirileceği tematik konserlerden doğaçlama projelere uzanan etkinliklerle, Bodrum'un kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı amaçlıyor.

Festival, 2 Haziran'da Bodrium Hotel ve Spa'da düzenlenecek açılışla başlayacak. İlgen Küçükseller Caz Dörtlüsü'nün sahne alacağı açılışta, destek veren kurumlara teşekkür plaketleri takdim edilecek.

Etkinlikler, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, The Marmara Bodrum, Midtown AVM, Mor Salkım Bağları, Momo Beach ve Laguna Lounge gibi farklı mekanlarda gerçekleştirilecek.

Festivalde sergiler, söyleşiler ve kültürlerarası projeler de yer alacak

Konserlerin yanı sıra söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve kültürlerarası projelerin de yer alacağı festivalde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nün katkısıyla düzenlenen tasarım yarışması sergisinde dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.

Ayşe Sicimoğlu Trio, Tahsin Ünüvar Trio, Ferit Odman Quintet, KAPIKO ve Sibel Köse ve Michiel Borstlap gibi sanatçılar da festival kapsamında konser verecek.

Merhum caz sanatçısı Erol Pekcan anısına özel bir gece düzenlenecek. Sanatçının kızı Sebla Pekcan'ın konuk sanatçılarla sahne alacağı etkinlikte Pekcan'ın anısı yaşatılacak.

Festivalin geleneksel Yaşam Boyu Caz Ödülleri, bu yıl Yalçın Ateş ve Uğur Başar'a takdim edilecek.

Ayrıca Uluslararası kardeşlik köprüsü kapsamında Rodos ve Güney Ege Caz Festivali iş birliğiyle Yunan caz sanatçısı Dimitrios Vassilakis de festivalde sahne alacak.

Festival programı ve ayrıntılı bilgilere derneğin "www.cazdernegi.org" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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