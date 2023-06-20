9 kişinin öldüğü katliam gibi kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı! 16 şüpheli aranıyor

Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı, 16 şüpheli ise halen aranıyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler Köyü'nde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturması sürüyor. Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

16 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan kavgada yaralanan 2 şüphelinin ise tedavisi sürüyor. 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.