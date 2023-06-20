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9 kişinin öldüğü katliam gibi kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı! 16 şüpheli aranıyor

Güncel Haberler

Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı, 16 şüpheli ise halen aranıyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler Köyü'nde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturması sürüyor. Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama

Öte yandan kavgada yaralanan 2 şüphelinin ise tedavisi sürüyor. 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama

9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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