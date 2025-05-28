9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,3 milyar TL'lik hareket bulunan 144 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından 9 ilde düzenlenen dev bir operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

  • 89'u tutuklandı
  • 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek,
  • Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak,
  • Sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak,
  • İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve
  • Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü

Berberde tıraş olurken öldürüldü, katil zanlısı tanıdık çıktı
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYasin Gümüş:

Darısı hesaplarına dokunulamayan sözde BÜTÜN siyasetçilere. Şu hani bilmem ne bankasındaki paraların açıklanıp ceza alacağı günlere...

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Oynamayan yok çevremde ama kazanan da yok akillanan da yok.. Devlet caydırıcı cezalar vermeli..

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Fakirin vatandaşın parası nerelerde dönüyor… bu seferde devletin kasasına

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

iktidarın yeni para toplama yöntemi. baktılar zamlarla, vergilerle olacak gibi değil, yolsuzluk var, fetö bağlantısı var deyip yasal çökme yapıyorlar gözünü kestirdiklerine :)))

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Helal olsun Ali Yerlikaya. Siz İçişleri Bakanı olduktan sonra bir çok suç örgütü çökertildi. Allah güç versin Size ve bütün Güvenlik Güçlerine....

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı

3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Rusya'dan Trump'a yanıt: Gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı

Putin'in yanıtı zehir zemberek! Trump'ı "dünya savaşı" ile tehdit etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga

Kadınlar arasında tekme tokat kavga! Polis dahi araya giremedi
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

Fenerbahçe'ye zarar veren ismi çok sert eleştirerek açıkladı
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü

Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.