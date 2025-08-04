9 Gündür Kayıp Olan Musa Gümüş'ün Cesedi Bulundu

KİMLİĞİ BELLİ OLDU; 9 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü mevkisinde bulunan cesedin 9 gündür kayıp olan Musa Gümüş'e ait olduğu belirlendi. Gümüş'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.