9 Gündür Kayıp Olan Musa Gümüş'ün Cesedi Bulundu

9 Gündür Kayıp Olan Musa Gümüş'ün Cesedi Bulundu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan Musa Gümüş'ün cesedi bulundu. Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU; 9 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü mevkisinde bulunan cesedin 9 gündür kayıp olan Musa Gümüş'e ait olduğu belirlendi. Gümüş'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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