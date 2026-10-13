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9. China Now Müzik Festivali New York'taki Lincoln Center'da sona erdi

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2-11 Ekim'de dokuzuncusu düzenlenen China Now Müzik Festivali, New York'taki Lincoln Center'da pazar günü sona erdi. Kapanış konseri, ABD ve Çin halklarının dayanışma ve ortak hedeflerini öne çıkardı.

NEW YORK, 13 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Lincoln Center'da düzenlenen 9. China Now Müzik Festivali'nde "Demir Adamlar ve Altın Çivi" adlı senfonik oratoryoyu seslendiren sanatçılar, 11 Ekim 2026.

2-11 Ekim tarihlerinde dokuzuncusu düzenlenen China Now Müzik Festivali, ABD ve Çin halklarının dayanışma ve ortak hedeflerini öne çıkaran bir konserle pazar günü New York'taki Lincoln Center'da sona erdi. (Fotoğraf: Zack Zhang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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