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89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki bir kişi, evinin önünde iki komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili konuşan görgü tanıkları Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade ettiler.

Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti. Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

89'LUK CANİ GÖZALTINDA

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

Öte yandan olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı.

89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFLOZOF:

İnsan yaşlandıkca saldırganlaşır ve alıngan olur Siyasette bile 60 yaş üstü yasaklanmalıdır.

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Haber Yorumlarıyusuf arslan:

Adam 89 yasında beyninde tümör gibi zihin fonksiyonlarını etkileyebilecek bir durum olabilir kapsamlı sağlık taraması yaparlar umarım

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Haber YorumlarıErdal_19:

Zihni bulanmıştır ilerleyen yaşlarda olabiliyor insalık hali

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