Haberler

86 Yaşındaki Kaybolan Kişi Bulundu

86 Yaşındaki Kaybolan Kişi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 gün önce kaybolan 86 yaşındaki demans hastası H.A, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 gün önce kaybolan 86 yaşındaki kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

İsmetiye Mahallesi'nde 12 Eylül'de kaybolan demans hastası H.A'yı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Yapılan çalışmaların ardından H.A. bulundu.

İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan H.A, sedyeyle araçların bulunduğu yere kadar ekiplerce taşındı.

Daha sonra ambulansla hastanede götürülen H.A, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.