86 Yaşındaki Kaybolan Kişi Bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 gün önce kaybolan 86 yaşındaki demans hastası H.A, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
İsmetiye Mahallesi'nde 12 Eylül'de kaybolan demans hastası H.A'yı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı.
Yapılan çalışmaların ardından H.A. bulundu.
İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan H.A, sedyeyle araçların bulunduğu yere kadar ekiplerce taşındı.
Daha sonra ambulansla hastanede götürülen H.A, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel