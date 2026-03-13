Haberler

Konya'da 84 yaşındaki hafız il ikincisi oldu

Konya'da 84 yaşındaki hafız il ikincisi oldu
Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Mevlüt Şanal, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği hafızlık yarışmasında ikincilik kazanarak Konya il yarışmasına katılma hakkı elde etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Mevlüt Şanal, katıldığı hafızlık yarışmasında ikincilik elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği, "Hafızlık-Hafız Kal Yarışması", 30 yaş ve üzeri, Diyanet mensubu olmayan ve daha önce Türkiye finaline katılmamış vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi.

Yarışmanın Beyşehir etabında birinci olarak Konya'daki il yarışmasına katılmaya hak kazanan Şanal, Konya ikincisi oldu.

Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, müftülükte düzenlenen programda, Şanal'ı tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi.

Hafızlık müessesesinin korunup yaşatılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken müftü Aktaş, 84 yaşındaki hafıza sağlık ve uzun ömür diledi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
