83 yaşındaki adamın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg'in kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 24. güne girdi. Dere yatakları, su kuyuları ve şüpheli binalar aranmasına rağmen herhangi bir iz bulunamadı.

İSTANBUL'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 24'üncü güne girdi. Dere yatakları ile su kuyuları taranırken, metruk ve şüpheli binalar da savcılık kararı ile arandı. Tüm bu çalışmalara rağmen Berzeg'e ait bir iz bulunamadı.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Bölgede 150 kilometrekarelik alan taranırken, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, "Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekipler, aramalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çevredeki tüm dereleri de kontrol ediyoruz. Savcılıktan alınan izinle Armutlu Mahallesi ile bölgedeki metruk ve bazı şüpheli binalarda aramalar yaptık. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Gelen tüm ihbarları özellikle değerlendiriyoruz" diye konuştu.