81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 25 organizatör yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 355 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanlığı : 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 355 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı