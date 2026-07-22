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81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 25 organizatör yakalandı

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İçişleri Bakanlığı: 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 355 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığı : 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 355 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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