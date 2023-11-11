81 ilde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları oluşturuldu

Bakan Yumaklı: 81 ilde Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz

CUMHURİYET'in 100'üncü yılı anısına '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 81 ilde 2 bin 23 noktada, 5 milyon 2 bin 23 fidan toprakla buluşturularak, '100'üncü Yıl Cumhuriyet Ormanları' oluşturuldu. Ankara'daki törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nce '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, 'Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' sloganıyla 81 ilde Cumhuriyet Ormanları oluşturuldu. Ankara'da 100'ünhcü Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen törene Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve öğrenciler katıldı. Bakan Yumaklı, orman teşkilatının 184 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyerek, "Yeşil vatan için durmadan, dinlenmeden, gecesini gündüzüne katarak çalışan arkadaşlarımız var. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki 85 milyonun tamamı bugüne has değil; ama bugünü de çok özel kılarak milli ağaçlandırma bayramımızı gerektiği gibi ifa ediyor. Bizler ormancılıkta son 21 yılda atılan adımlara baktığımızda bu sene sonu itibarıyla bizim toprakla buluşturacağımız fidan ve tohum miktarı 7 milyarı aşacak. Uluslararası Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporunda bizler Avrupa'da 1'inci, Dünyada 4'üncü sırada en çok ağaçlandırma yapan ülke olarak herkesin kabul ettiği bir sonuca ulaşmış olduk" dedi.

'İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI KULLANAN İLK ÜLKEYİZ'

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son dönemdeki yangınlarla mücadelesine dikkat çekerek, "Uluslararası ülkelerde haftalarca süren yangınların söndürülmesi ile ilgili nasıl bir gayret olduğunu gördük. Çok şükür ki bizim ülkemizde son dönemde hem orman teşkilatımızın imkanları hem de teşkilatın kabiliyetinin artması nedeniyle bu yangınlarla mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Yangınlar çıktıktan sonra bizim müdahalemizin sonrasında da yaptıklarımız var. Bugün Türkiye'de her yıl yanan yerlerin daha da fazlası rehabilite edilir ve bir sonraki yılın sonuna bırakılmaz. Bizler 24 uçağımız, 100 helikopterimiz, 10 insansız hava aracımız, 776 kulemiz, 4 bin 500'e yakın kara aracımız, 25 bin kahramanımız ve 11 bin gönüllümüz ile bu mücadelemizi sürdürüyoruz. İnsansız hava araçlarını Avrupa'da kullanan ilk, dünyadaki ise 2'nci ülkeyiz" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR ÖLMESİN'

Yumaklı, 2019'da 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Bayramı ilan edildiğini ve 2019 yılında 1 saatte en fazla fidan dikme rekoruyla, rekorlar kitabına girdiklerini hatırlatarak, "Bugün 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz ve 2 bin 23 noktada 5 milyon 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturacağız. Gazze'de hepimizin şahit olduğu adaletsiz, haksız bir katliam yaşanıyor hepimizin gözleri önünde. Biz de bugün bu küçük kardeşlerimizle beraber daha bugün 39 bebeğin Gazze'de hayatını kaybetmesi anısına fidan dikeceğiz. Çocuklar ölmesin" ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, konuşmasının ardından Bakan Yumaklı'ya Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel çam kozalakları ile hazırlanan tablo hediye etti. Daha sonra Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet, fidan dikimi gerçekleştirdi.