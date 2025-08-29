80 Yaşındaki Hasan Çalış Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hasan Çalış (80), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesi Toklular Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çalış'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Çalış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalış'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.