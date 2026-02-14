Manisa'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki koca gözaltına alındı.

Mutlu Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Ercan Ö. (80) ile eşi Emine Ö. (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ö. eşini bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ercan Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.