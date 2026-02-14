Haberler

Manisa'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 80 yaşındaki Ercan Ö., tartıştığı eşi Emine Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Ercan Ö. gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki koca gözaltına alındı.

Mutlu Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Ercan Ö. (80) ile eşi Emine Ö. (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ö. eşini bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ercan Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Diyarbakır'da tartışma yaratan olay: Bu millete kim sahip çıkacak?
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı