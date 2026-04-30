Firari hükümlü, evindeki dolapta çarşafla saklanmaya çalışırken yakalandı

Firari hükümlü, evindeki dolapta çarşafla saklanmaya çalışırken yakalandı
ADANA'da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç., (47) evindeki elbise dolabında üzerini çarşafla örterek saklandığı yerde yakalandı.

ADANA'da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç., (47) evindeki elbise dolabında üzerini çarşafla örterek saklandığı yerde yakalandı. Ekipler tarafından A.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 33 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, haklarında 2 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, tespit edildikleri adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

ÇARŞAFLA ÜSTÜNÜ ÖRTEREK SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari A.Ç.'nin, evine yapılan operasyonda dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanmaya çalışırken yakalandı. Operasyonlarda, aralarında A.Ç.'nin de bulunduğu toplam 33 hükümlü yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor

TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı

Piyasalar alev alev yanıyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere ayağını gösterip isyan etti

Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere gösterip isyan etti