8 Yaşındaki Ahmet Emiralp Polat Okulda Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'de teneffüste jelibon boğazına kaçan 8 yaşındaki Ahmet Emiralp Polat, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Polat, Bünyan'da toprağa verildi.

KAYSERİ'de okulda teneffüste fenalaşan ve nefes borusuna jelibon kaçtığı öğrenilen Ahmet Emiralp Polat (8), Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu'nda meydana geldi. 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşıp yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Polat'ın nefes borusuna jelibon kaçtığı öğrenildi. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Ahmet Emiralp Polat, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
