Londra Yunus Emre Enstitüsünde Türk Sanat Platformu lansmanı ile 8. Türk Toplumu Sanat Sergisi düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde İngiltere'deki Türk sanat üretimini desteklemeyi hedefleyen Türk Sanat Platformu'nun resmi lansmanı ile Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen 8. Türk Toplumu Sanat Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Londra YEE'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve İngiltere'deki Türk sanatçılar için uzun vadeli ve sürdürülebilir yapı oluşturmayı amaçlayan Türk Sanat Platformu, Türk sanatçıları uluslararası sanat ağlarıyla buluşturmayı hedefliyor. "Koruyarak Genişleme" yaklaşımıyla geliştirilen platformun, mevcut topluluk temelli yapıları güçlendirerek daha kapsayıcı kültürel ekosistem oluşturması amaçlanıyor.

Londra YEE'nin galerisinde düzenlenen platformun açılış gecesinde, sanatçılar, kültür profesyonelleri ve Türk toplumunun farklı kesimlerinden davetliler bir araya geldi. Program kapsamında Londra'da yaşayan müzisyen Ozan Baysal kısa resital verdi. Sanatçı, yeni yayımlanan "Tel ve Ten" albümünden seçili eserleri seslendirdi.

İlk kez 2019'da hayata geçirilen Türk Toplumu Sanat Sergisi ise yıllar içinde İngiltere'deki Türk sanatçıların üretimlerini görünür kılan platforma dönüştü. Bugüne kadar 300'ü aşkın sanatçının 600'den fazla eserine ev sahipliği yapan sergi, Türk toplumunun sanatsal çeşitliliğini farklı kuşak ve disiplinlerden üretimleri bir araya getirerek ortaya koyuyor.

Serginin 8. edisyonunda, resim, fotoğraf, karma teknik ve dijital sanat alanlarında üretim yapan amatör, yükselen ve profesyonel sanatçıların eserleri yer aldı. Bu yılki açık çağrıya 66 sanatçı 128 eserle başvuruda bulunurken, değerlendirme süreci sonunda 55 sanatçıya ait 71 eser sergilenmeye hak kazandı.

Sergide bu yıl eserleri yer alan sanatçılar Abdullah Yusuf, Adam Turk, Alisher İlkhamov, Aslı Shehi, Aylya Ahmedova, Ayşe Akay, Banu Bal, Banu Rezzan Phillips, Barış Uçar, Begüm Malkoçlar, Berrin Kapusuz, Betül Aydın, Bülent Coşkun, Burçak Kafadar, Candan Olcay, Ceyda Konuralp, Demet Tokbay, Elmas Büyükmumcu, Emel Sevinç, Emre Gökyiğit, Esma Ceylan, Fatma Karaer, Ferhat Koyun, Funda Ayhan, Gültekin Uzuner, Gülüstan Arslan, Hatice Önder Kalaycı, Hilal Argun, Ilkay King, Kübra Topal, Memed Türkmen, Meral Şahin, Mine Bayar, Muhsin Adalı, Naile Perolli, Nermin Güney Tarakçı, Nevena Akyol, Nilgün Baklacı, Nurcan Erkoçak Yasin, Nurdan Kocasoy, Onur Orkut, Orkun Türkbeyler, Özlem Thompson, Recep Yıldırım, Refie Nuredin Rufi, Salime Aslan, Sevim Çakır, Shakib Rahman, Sümeyra Ocak Ahmed, Tanjila Jahan, Tanya Harrison, Terry Katalan, Tuğçe Thompson, Zahra Bachoo ve Zeynep Doğan'dan oluştu.

Eserler, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Ulusoy, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş ile İngiltere'de faaliyet gösteren sanatçılar Sümer Erek, Ali Haydar Yeşilyurt ve Dilara Karaağaç'tan oluşan jüri tarafından belirlendi. Seçilen eserler çevrim içi sergi kataloğu aracılığıyla da uluslararası izleyicilerin erişimine sunuldu.

8. Türk Toplumu Sanat Sergisi, 11 Şubat-10 Mart'ta başkent Londra'nın Fitzrovia bölgesinde bulunan Londra YEE'de her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.