8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla kutlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla etkinlikler düzenlendi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda THY ve TCDD seferlerinde özel anonslar yapıldı, spor müsabakalarında farkındalık pankartları açıldı, Ankara'daki Atakule günün anlamına özel renklendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ana temasıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle 7 Mart'ta İstanbul'da 500 davetlinin katıldığı iftar programı düzenlendi. Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) gün içinde düzenlediği seferlerde 8 Mart'ın anlam ve önemine değinen anonslar yapıldı. Anonslarda, 'Bugün 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. Değer üreten, emeğiyle ekonomiye ve topluma güç katan kadınlarla sürdürülebilir kalkınma mümkündür. Toplumsal dönüşümün öncüsü olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' ifadelerine yer verildi. Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan görseller, THY seferlerinde kabin içi ortak ekranlarda ve koltuk önü ekranlarında, TCDD'nin sabit tesislerinde ise vagon içi ortak ekranlarda ve koltuk önü ekranlarında gösterildi.

SPOR MÜSABAKALARINA 8 MART'A ÖZEL PANKARTLARLA ÇIKILDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında spor karşılaşmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bünyesindeki müsabakalara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çeken pankartlarla çıkıldı.

ATAKULE 8 MART İÇİN RENKLENDİRİLDİ

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için renklendirildi ve kuleye günün önemine değinen mesaj yansıtıldı. Tüm Türkiye'de 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ana temasıyla gerçekleştirilen programların başlık etiketi 'kalkınmada kadın' olarak belirlenirken, şehirlerde çeşitli pankart ve billboardlarda bu mesaja yer verildi. Ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bakanlık internet sitesinde 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' İlkelerini içeren niyet beyanı imzaya açıldı. Ayrıca 'https://kadingirisimci.gov.tr' internet sayfasına niyet beyanının imzalanmasına yönelik imza butonu eklendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
