Haberler

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan bisiklet turuna katılan kadınlar, dayanışma mesajı verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu yapıldı.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğunca organize edilen etkinlik, Yarenlik Alanı'nda başladı.

Balon ve çeşitli süslemelerle bisikletlerini renklendiren kadınlar, Tarsus Kültür Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Zekiye Okçu, AA muhabirine, kadınların dayanışması için bir araya geldiklerini söyledi.

Zeynep Yaman İnçoğlu da Dünya Kadınlar Günü'nde bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç