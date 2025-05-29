8. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Niğde'de Başladı

8. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Niğde'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan 8. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 19 ülkeden katılımcılarla devam ediyor. Akademik perspektiften kültürel ve bilimsel alışverişlerin önemine vurgu yapıldı.

8. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde hibrit olarak gerçekleştirilen sempozyuma, çeşitli ülkelerden çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zühal Topcu, burada yaptığı konuşmada, İpek Yolu çalışmalarının kar topu etkisiyle büyüyerek giden bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Özellikle akademik perspektiften bakıldığında bu kongre ve sempozyumların birleştirici görev üstlendiğini dile getiren Topcu, "Bu sayede kültürel ve bilimsel alışverişler oluyor. Dolayısıyla bu çalışmalar çok önemli. Niğde'nin ev sahiplinde yapılması da gerçekten bizi mutlu etti. Bir topluluğu yaratan ve ona zenginlik katan tarihinden aldığı güçle ortaya koyduğu enerji, her zaman en büyük yatırım olarak alınmalıdır. Genç öğrenciler için de bunlar çok büyük avantajlar sağlamaktadır." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversite olarak böylesine önemli ve tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmalarının kıvanç verici olduğunu söyledi.

Proje Koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yalap da 8. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu'nda bu yıl 19 ülkeden 78 bildiriyle İpek Yolu'nun kadim şehri Niğde'de araştırmacıları bir araya getirdiklerini ifade etti.

Diğer akademisyen ve araştırmacıların sunumlarıyla devam eden sempozyum, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Erdoğan, el sallayarak uğurladı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Elazığspor-Vanspor maçında yan hakemi yaralayan şahıs gözaltına alındı

Elazığspor-Vanspor maçının faturası ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.