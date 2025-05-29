8. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Niğde'de Başladı

8. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde hibrit olarak gerçekleştirilen sempozyuma, çeşitli ülkelerden çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zühal Topcu, burada yaptığı konuşmada, İpek Yolu çalışmalarının kar topu etkisiyle büyüyerek giden bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Özellikle akademik perspektiften bakıldığında bu kongre ve sempozyumların birleştirici görev üstlendiğini dile getiren Topcu, "Bu sayede kültürel ve bilimsel alışverişler oluyor. Dolayısıyla bu çalışmalar çok önemli. Niğde'nin ev sahiplinde yapılması da gerçekten bizi mutlu etti. Bir topluluğu yaratan ve ona zenginlik katan tarihinden aldığı güçle ortaya koyduğu enerji, her zaman en büyük yatırım olarak alınmalıdır. Genç öğrenciler için de bunlar çok büyük avantajlar sağlamaktadır." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversite olarak böylesine önemli ve tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmalarının kıvanç verici olduğunu söyledi.

Proje Koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yalap da 8. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu'nda bu yıl 19 ülkeden 78 bildiriyle İpek Yolu'nun kadim şehri Niğde'de araştırmacıları bir araya getirdiklerini ifade etti.

Diğer akademisyen ve araştırmacıların sunumlarıyla devam eden sempozyum, 3 gün sürecek.