8 gündür kayıp 21 yaşındaki öğrencinin cesedi ırmakta bulundu

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8 gün önce evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan öğrenci Fırat Çiftsüren'in (21) cansız bedeni ırmakta bulundu. Fırat'ın ailesinin onu aramak için Ankara'dan geldiği öğrenildi.

Manavgat Irmağı'nda saat 13.30 sıralarında bir erkeğe ait cesedi görenler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbar bulundu. Ekipler cesedi botla ırmaktaki iskeleye çıkardı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında ceset bulunduğunu duyup dere kenarına gelen Hakan Kartal, kıyafet, kulaktaki küpe deliği ve boyundaki kolyeden cesedin 8 gündür kayıp olan ev arkadaş Fırat Çiftsüren'e ait olduğunu tespit etti.

Fırat Çiftsüren'in kaybolmadan 1 gün önce sosyal medya hesabında 'Hepsi manyak bunların', 'Yüzme bilmeyen Ankaralı', 'Günaymadı', hesabının ana sayfasında ise 'Tutunacak bir dalımız kalmadı, tutunamıyoruz' yazısı paylaştığı görüldü.