8 bıçak darbesiyle öldürülen Batuhan'ın doğum gününde sanıklar hakim karşısına çıkacak

ADANA'da kız meselesinden çıkan kavgada 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un (20) annesi Emine Kolsuz, oğlunun doğum gününde görülecek duruşmada, sanıkların gereken cezayı almasını talep etti. Kolsuz, "Onlar dışarıda gezerken ben oğlumun eşyalarıyla avunuyorum. Her gün ona yazılar ve şiirler yazıyorum. Eldivenlerini takıp sanki oğlumun elini tutuyormuş gibi hissediyorum. Geceleri, çalışırken kullandığı eldivenlerle uyuyorum" dedi.

İddiaya göre, Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.'yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte geldi. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül 2024'te buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İlknur G. ise ifadesinde, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartıştık ve ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" diye konuştu.

'BERAT'A SADECE YUMRUKLA VURDUM'

Alperen K. sorgusunda, "Olay sırasında Berat'a sadece yumruk attım. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım" dedi.

Berat Caner C. ise ifadesinde, "Alperen ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığını fark etmedim. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında yerde yattığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı sırada kafeden çıkarak Fevzipaşa Mahallesi'nde hemzemin geçide yönelen Batuhan Kolsuz'un kovalandığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olay öncesinde İlknur G.'nin bir arkadaşına mesaj göndererek, 'Burada bu gece biri ölecek' dediği ortaya çıktı. 12 Şubat'ta görülen duruşmada Necati Kınış ve Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

'TUTUKLANMALARI OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLUR'

5 Mart'ta Batuhan Kolsuz'un doğum gününde görülecek dava öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan anne Emine Kolsuz, tutuksuz yargılananlar dahil 5 sanığın gereken cezayı almasını istedi. Kolsuz, "Oğlumun doğum gününde hepsinin tutuklanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Katiller dışarıda dolaşıyor, istedikleri gibi hayatlarına devam edebiliyor. Askerlik bile yapıp geldiler ama benim oğlum askere bile gidemeyecek. Yakında aileleri evlatlarının evliliğini görecek, ancak biz oğlumuzu toprağa verdiğimiz için onu hiçbir zaman damat olarak göremeyeceğiz. Katiller yakalansın ve cezalarını çeksin" dedi.

'OĞLUM ÖLDÜĞÜNDEN BERİ HER GÜN ONA ŞİİRLER YAZIYORUM'

Emine Kolsuz, "Oğlum 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. 5 kişi birden oğlumu öldürdü. Onlar dışarıda gezerken ben oğlumun eşyalarıyla avunuyorum. Her gün ona yazılar ve şiirler yazıyorum. Eldivenlerini takıp sanki oğlumun elini tutuyormuş gibi hissediyorum. Geceleri çalışırken kullandığı eldivenlerle uyuyorum. O eldivenlerle çalıştı; oğlumun bütün hayallerini elinden aldılar, tüm planları yarım kaldı. Yazın birlikte geziye gidecektik, her şeyi planlamıştık. Arabası kapının önünde öylece duruyor; aldığı ses sistemini 1 hafta bile kullanamadı. Hevesini, heyecanını, her şeyini yarım bıraktılar. Acımız ilk günkü gibi taze. Ben sadece adalet istiyorum. O görüntüleri gördüğüm günden beri uyuyamıyorum. Oğlum kaçmaya, kurtulmaya çalışıyor. Bu görüntülere rağmen nasıl serbest gezebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'MAHKEMELERDE TEHDİT EDİLİYORUZ'

12 Şubat'ta görülen mahkeme öncesinde karşı tarafın aileleri tarafından darp ve tahrik edildiklerini öne süren Kolsuz, "Mahkeme öncesinde sanki onların çocuklarını biz öldürmüşüz gibi üzerimize gelerek tahrik ettiler ve saldırdılar. Olayın yaşandığı ilk günden bu yana sürekli tehdit ediliyoruz. Siz benim oğlumu öldürdünüz, biz onların çocuklarına hiçbir şey yapmadık. Oğlum katledilmesine rağmen biz her şeyi adalet yoluyla çözmeye çalışıyoruz ancak onların tahrikleri hiç bitmiyor. Gözdağı vererek davadan çekilmemizi istiyorlar. Ben evladımı kaybetmişim, beni neyle korkutabilirler" ifadelerini kullandı.

'ADALET BEKLİYORUM'

Batuhan'ın babası Metin Kolsuz ise "Oğluma ölmeden haftalar önce doğum günü hediyesi olarak araba almıştım. Maalesef caniler tarafından katledilince binip hevesini alıp sürmek nasip bile olmadı. Oğlumun doğum günü olan 5 Mart'ta görülecek duruşmada, adalet bekliyorum, bütün suçluların gereken cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

