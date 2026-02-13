Ankara'da haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür kayıp olan 79 yaşındaki İsmail Levent için UMKE, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesinin ihbarı sonrası başlatılan çalışmalarda henüz bir ize rastlanamadı.
Barbaros Mahallesi'nde yaşayan İsmail Levent, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Ailesinin güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunması üzerine UMKE, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.
Aşağı Çavundur ile Mahmutoğlan mahallelerinin kırsal alanlarında yürütülen çalışmalarda Levent'e ait bir ize rastlanamadı.
