Ankara'da haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür kayıp olan 79 yaşındaki İsmail Levent için UMKE, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesinin ihbarı sonrası başlatılan çalışmalarda henüz bir ize rastlanamadı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan İsmail Levent, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Ailesinin güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunması üzerine UMKE, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

Aşağı Çavundur ile Mahmutoğlan mahallelerinin kırsal alanlarında yürütülen çalışmalarda Levent'e ait bir ize rastlanamadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

