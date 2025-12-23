Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Göle'nin 'Buz adamı'

Haberler

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Zeki Ustaoğlu, soğuk havaya aldırış etmeden karda çıplak ayakla yürüyerek ve buz gibi suya girerek dikkat çekiyor. Her kış 1-2 kez bu alışkanlığıyla sağlığını koruduğunu savunuyor.

KIŞ aylarında en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu (78), karda çıplak ayakla yürüyüp, buz gibi suya girdi.

Kış aylarının en soğuk yerleşim merkezlerinden olan Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu, ilginç alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Her kış sezonunda 1 ya da 2 kez çıplak ayakla dolaştığı karda banyo yapan Ustaoğlu, göletlerin buz gibi sularına giriyor. Kısa kollu tişörtlerle gezerek Göle'nin Sibirya'yı aratmayan soğuğuna meydan okuyan Ustaoğlu, "Kışın atlet giymem, terlikle dolaşırım. Yılda 1-2 kez kar banyosu yaparım ya da soğuk suya girerim. Bunu yapmazsam hasta olurum. En az yarım saat bu etkinliği yapıyorum. Bu yaşa kadar doktora gitmiş değilim. Herkese tavsiye etmem. Çünkü herkesin vücudu buna dayanıklı olmayabilir" diye konuştu.

