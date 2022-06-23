77 yıldır kimliksiz

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde nüfus cüzdanı olmayan ve çevresindekilerin 'Fatma nine' (77) dediği kadın, doğduğu 1945 yılından bu yana kimliksiz yaşıyor. Kimliği olmadığı için hastanede de tedavi olamayan diyabet hastası kadın, "Hastalığım yüzünden ayaklarımda yaralar çıktı. Komşular bana ilaç getiriyor. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum. Hastaneye gittiğimde benden kimlik istiyorlar. Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyorum" dedi.

Şanlıurfa'da 1945 yılında dünyaya gelen Fatma, annesi Elif ve babası Hasan'ın nüfus cüzdanı olmadığı için kimlik alamadı. 1975 yılında aynı mahallede kendisi gibi nüfus cüzdanı olmayan Ekrem ismindeki komşusu ile dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Fatma, çocukları olmayınca, kocasıyla iş bulmak için Adana'ya taşındı.

Kimliği olmadığı için hastaneye gidemediğini söyleyen 'Fatma nine', "Benim hiç kimliğim olmadı. Hastalığım yüzünden ayaklarımda yaralar çıktı. Komşular bana ilaç getiriyor. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum. Hastaneye gittiğimde benden kimlik istiyorlar. Benim annem ile babamın da kimliği yoktu. Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyorum" dedi.