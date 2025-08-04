'77', Gazze'de yaşanan dramı 'sessiz bir çığlık' olarak gözler önüne seriyor

Yapımcılığını Ayhan Arslan ve Gürsel Soydemir'in, yönetmenliğini Eyüp Kılıç'ın, senaryosunu Mehmet Ali Yıldırım'ın üstlendiği, başrollerinde ise Sweilem Sweilem'in (Filistinli Selim Selim) yer aldığı kısa film "77", Gazze'de yaşanan zulüm ve trajediyi gözler önüne seriyor.

Başrol oyuncusu Sweilem Sweilem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin "Filistin ve özellikle de Gazze için maddi destek dışında ne yapabiliriz?" sorusuyla birlikte ortaya çıktığını söyledi.

Sweilem, Filistin ve Gazze'nin çok uzun bir zamandan beri işgal altında olduğunu hatırlatarak, "Filistinli biri olarak, yönetmen dostum Eyüp Kılıç, yazar Murat Sürmen ve yapımcı Gürsel Soydemir ile sık sık bir araya gelip, 'Orada yaşayan mazlumların sesini dünyaya nasıl duyurabiliriz?' diye düşünüyorduk. Konuşmalarımızda fark ettik ki 1948'den bu yana tam 77 yıl geçmiş ama Gazze hala aynı acıları yaşıyor. Biz de bu uzun süren acıyı filmimizle anlatmak istedik." dedi.

"Biz bu filmle, sinemanın dili ve kalbimizin sesiyle buğzetmeye çalıştık"

Anlatılan hikayenin kendisi için önemine değinen Sweilem, "Bu hikayeyi bedenim ve yüreğimle anlattım. Yola çıkarken de kendimize şu hadisi rehber edindik: 'Bir kötülük gördüğünüzde, önce elinizle, eğer buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin, ona da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğzedin'. Biz bu filmle, sinemanın dili ve kalbimizin sesiyle buğzetmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Sweilem, Gazze'de yaşanan durumun "trajikomik" bir anlama sahip olduğunu vurgulayarak, "Bir yanda her şeyi bilen, izleyen, veri ve belgeleriyle konuşan bir dünya ama öte yanda, gözü olup görmeyen, kulağı olup duymayan, vicdanını susturmuş koca bir sessizlik. Bizim filmimiz tam olarak bu 'sessizlik' üzerine kurulu. Çünkü Gazzelilerin sesi kısılmaya çalışılıyor, bastırılıyor, hatta yok sayılıyor." açıklamasında bulundu.

Filmin, gücünü sessizlikten aldığını belirten Sweilem, "Biz inandık ki bazen bir çocuğun gözündeki korku, bir annenin sessiz feryadı ya da bir adamın yıkıntılar arasında yürüyüşü binlerce kelimeden daha fazla şey anlatabilir. Bu yüzden filmimizde hiç diyalog yok. Çünkü Gazze'de artık söylenecek söz kalmadı. Olanı göstermek, gerçeği yüzlere çarpmak, belki insanları kendi vicdanlarıyla yüzleştirmek daha etkiliydi. Biz bu filmle, sadece acıyı değil, unutturulanı hatırlatmaya, görmezden gelineni görünür kılmaya ve bu trajedinin bir rakamdan ibaret olmadığını anlatmaya çalıştık." görüşünü paylaştı.

"Gazze'de çocuk olmak, oyuncakla değil taşla büyümek demek"

Gazzeli çocukların yaşadıklarının onlarda büyük travmalara yol açtığının altını çizen sanatçı, "Gazze'de çocuk olmak, oyuncakla değil taşla büyümek demek. Gazze, masumiyetin, her gün göğe savrulan dualarla birlikte sınandığı bir hayattır. Ben bir Filistinli olarak, orada doğdum ve biliyorum ki bir çocuk için en büyük ihtiyaç sadece yemek değil, güvende olduğunu hissetmektir. Ama bizim çocuklarımızın uyanırken ilk yaptığı şey, dışarıda bomba sesi var mı diye kulak kesilmek oluyor." diye konuştu.

Filmin, Gazzeli çocukların mutlu olacağı bir dünya hayali taşıdığını sözlerine ekleyen Sweilem, "Gazze'de yaşayan çocuklar sabah namazından önce ölüme uyanıyorlar. Filmimizin sonunda geçen, 'Artık gülümse, 77 yıl sonra' ifadesi, sadece bir cümle değil. Bu, aslında Allah'tan bir dilek ve niyaz, bir gün onların da çocuk gibi yaşayabilmesi için edilen bir duadır. Çünkü biz biliyoruz ki Resulullah, 'Merhamet etmeyene merhamet edilmez' buyuruyor. Biz de bu filmi, vicdanı olan herkesin kalbine merhamet tohumları serpmek için çektik. Bu sadece bir sinema değil, aynı zamanda bir çağrıdır." düşüncesine yer verdi.

"Sanat bir toplumun vicdan aynasıdır ve bizler bu aynayı Filistin için daha çok parlatmalıyız"

Yaptıkları çalışmanın kendileri için bir "direniş" olduğunu vurgulayan oyuncu, "Gazze'de yaşanan acı hep gözümüzün önünde. Ama yaşamak ve anlatmak zorundayız. Sanat, sessizlere ses olmak, unutulmamak için bir araç. Bu yüzden sahnede ve kameranın önünde olmaya devam ediyorum. Güçlü bir şekilde durmak zorundayım çünkü ben düşersem ailem düşer." dedi.

Sweilem, uzun yıllardır Türkiye'de yaşadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de yaşarken, Gazze benim için hem çok yakın hem çok uzak bir gerçeklik. Yakın çünkü oradaki acıyı her an kalbimde hissediyorum, uzak çünkü fiziksel olarak orada değilim. Dünyanın Gazze'ye ilgisi, özellikle sinema ve sanat alanında maalesef yeterli değil. 'Holokost' gibi trajediler üzerine sayısız film yapılırken, Gazze ve Filistin'in yaşadığı dram hala gölgede kalıyor. Sanat, bir toplumun vicdan aynasıdır ve bizler bu aynayı Filistin için daha çok parlatmalıyız. Filistin'in sesi, görüntüsü ve hikayesi de sanatla hayat bulmalı ve asla unutulmamalıdır."

Çekimleri yeni tamamlanan "Vefa Sultan" dizisinde "Molla Muhammed Kesteli" karakterini oynadığını dile getiren Sweilem, "Türkiye'deki büyüklerimden, dostlarımdan destek bekliyorum. Anlatmak istediğim, kalbimde biriktirdiğim çok fazla hikaye var. Filistin halkına umut olmak, onların sesi olmak için bu yola çıktım ve inanıyorum ki burada çok daha büyük işler başaracağız, sesimizi daha gür, daha etkili bir şekilde dünyaya duyuracağız." açıklamasını yaptı.

"77" kısa filmi, Sweilem Sweilem'in Instagram hesabından, "Gazze'nin kalbinden yükselen sessiz bir çığlık. Evinden edilen, aç bırakılan, kuşatma altında yaşamaya zorlanan ve sesi dünyanın enkazı altında kalan bir halkın hikayesi. Bu film sadece bir anlatı değil, canlı bir tanıklıktır. İzleyin, hissedin ve onların sesi olun." notuyla birlikte paylaşıma sunuldu.