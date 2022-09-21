Üye Girişi
Haberi Paylaş

77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Görüşmeleri - ABD Başkanı Joe Biden (2)

Güncel Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişi ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması NEW YORK - ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişi

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması NEW YORK - ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Birleşmiş Milletler Joe Biden New York Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title