77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Görüşmeleri - ABD Başkanı Joe Biden (2)
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ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişi ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması NEW YORK - ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişi
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması NEW YORK - ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel