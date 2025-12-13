Haberler

"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak

'Elmacı Dede' Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak
Güncelleme:
Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Dörtyol'dan aldığı mandalinaları Diyarbakır ve Hakkari'deki askeri birliklere ulaştırmak üzere yola çıktı. Yılmaz, daha önce elma gönderdiği Mehmetçiğe bu yıl mandalina ikram etmeye karar verdi.

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bahçelerden aldığı mandalinaları Diyarbakır ve Hakkari'deki Mehmetçiğe ulaştıracak.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, kendi bahçesindeki ürünlerin dondan etkilenmesi üzerine Mehmetçiğe meyve götürebilmek amacıyla Dörtyol Kaymakamlığı ile iletişime geçti.

Yılmaz, Kaymakam Mehmet Keklik'in kendisine destek verebileceğini söylemesi üzerine Dörtyol ilçesine geldi.

Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle toplanan 1,5 ton mandalinayı alan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe manevi destek vermek amacıyla yıllardır askeri birlikleri ziyaret ederek yetiştirdiği elma ve üzümleri ikram ettiğini söyledi.

Mehmetçiğe yeniden ikramda bulunacağı için mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Askerlerimize manevi destek vermek için kendi bahçemde yetiştirmiş olduğum elmaları, hudut bölgelerindeki askerlerimize dağıtıyordum. Bu sene don olduğu için bahçemde elma çok az oldu. Ben de aracıma kendi bahçemdeki o az elmayı yükledim. Dörtyol Kaymakamı ile telefonla görüştüm. Allah ondan razı olsun, belediye başkanıyla organizasyon yapmışlar. Arabanın boş kalan yerlerini Dörtyol mandalinalarıyla doldurdular. Yolum Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve oradan da Kuzey Irak'taki üs birliklerine dağıtmaya çıkıyorum."

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da Yılmaz'a Mehmetçiğe katkısı dolayısıyla teşekkür etti.

Yılmaz, daha sonra mandalina ve elmaları askerlere ulaştırmak üzere minibüsüyle yola çıktı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Haberler.com
