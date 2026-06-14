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Hayali olan tarih bölümünden 75 yaşında mezun oldu

Hayali olan tarih bölümünden 75 yaşında mezun oldu
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Bayburt'ta 75 yaşındaki Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olarak hayalini gerçekleştirdi. Emekli bankacı ve yerel gazeteci olan Gider, ilim sevdasıyla başladığı eğitimini başarıyla tamamladı.

Bayburt'ta 75 yaşındaki Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Lise eğitiminin ardından bir bankada memur olarak göreve başlayan Gider, 1989'da emekliye ayrıldı.

Uzun yıllardır kentte yayın yapan yerel gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Gider, 2022'de girdiği üniversite sınavında hayali olan tarih bölümünü kazandı.

Eğitim hayatında çalışkanlığıyla dikkati çeken Gider, Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, arkadaşlarıyla birlikte diploma aldı, kep attı.

Mezuniyet sevinci yaşayan 4 çocuk babası Veysel Gider, gazetecilere, üniversitede 4 yılı dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Gençlerle birlikte vakit geçirmenin kendisini de adeta gençleştirdiğini anlatan Gider, iyi sayılabilecek dereceyle mezun olduğunu ifade etti.

Gider, "Aslında benim amacım diploma almak değildi. Bayburt'ta beni tanıyan herkes bilir, iyi bir ilim sevdalısıyımdır. İlim edinmek, bildiklerimi daha da pekiştirebilmek için okula başlamıştım. Mezun oldum, mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
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