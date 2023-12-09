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73 yaşındaki Türkan Çelik, 60 yıldır terzilik yapıyor

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Türkan Çelik, çocukken başladığı terzilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen 60 yıldır sürdürüyor. Dikiş makinesinin başında 60 yılı geride bırakan ilçenin tek kadın terzisi Çelik, mesleğini severek yapıyor.

Dikiş makinesinin başında geçen 60 yıl

73 yaşındaki Türkan Çelik, ilerleyen yaşına rağmen 60 yıldır terzilik yapmaya devam ediyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Türkan Çelik, çocukken başladığı terzilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen 60 yıldır sürdürüyor. Dikiş makinesinin başında 60 yılı geride bırakan ilçenin tek kadın terzisi Çelik, mesleğini severek yapıyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Türkan Çelik, annesinin yönlendirmesiyle 13 yaşında başladığı terzilik mesleğini 60 yıldır sürdürüyor. 18 yaşlarında İstanbul'a yerleşen ve yaklaşık 50 yıl burada terzilik mesleğini sürdüren Türkan Çelik, pandemi ile birlikte dönüş yaptığı memleketi Arapgir'de ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor.

"Ağabeyim kızlar okumaz diyerek okula gitmeme engel oldu"

Terziliğe 13 yaşlarında katıldığı dikiş-nakış kursunda aldığı eğitimle başladığını kaydeden Türkan Çelik, "18 yaşında İstanbul'a gittim, atölyelerimiz vardı. Orada dikiş yapıyordum. Pandemi sonrası makinelerimi alarak Arapgir'e dönüş yaptım. İlçede bayan terzi bulunmuyor. Halk da memnun, bayanlar ilgi gösteriyor. Mesleğe 13 yaşındaki kursla başladım. Ağabeyim kızlar okumaz diyerek okula gitmeme engel oldu. Annem ise bir mesleğimin olmasını isteyerek kursa gönderdi. Kursta terzilik öğrendim" dedi.

"Kumaşa dokunmam lazım"

Sağlığı el verdikçe mesleğini sürmekte kararlı olduğunu belirten Çelik, "Her gün bir kumaşa iğneye, ipliğe dokunacağım. Benim yaşımdakiler belki yapmaz ama ben devam ediyorum. Sağlığım elverdikçe mesleğimi sürdürmeyi düşünüyorum. Bayanlar da memnun. Tamir yapıyorum, elbise dikiyorum. Yaptığım işi seviyorum" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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